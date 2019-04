Selta Spa, c’è l’incontro col Mise. Zennaro (M5s): tutelare risorse umane e tecnologiche

Teramo. Il ministero dello Sviluppo Economico (Mise) ha convocato il tavolo istituzionale per discutere della situazione occupazionale e produttiva della società Selta SpA. L’incontro si terrà a Roma il 7 maggio prossimo alle ore 15 nella sede in via Molise n.2. Lo rende noto il deputato teramano Antonio Zennaro (M5s) il quale, in una nota, dichiara:

“La crisi dell’azienda è stata e sarà costantemente monitorata dal ministero dello Sviluppo Economico che ha dimostrato di agire tempestivamente subito dopo la decisione del Tribunale, necessaria per poter disporre di tutti gli elementi utili a fronteggiare l’emergenza”.

“Ho seguito la situazione da vicino partecipando a vari incontri, anche in Prefettura, e il tavolo del 7 maggio sarà un primo passaggio importante verso l’individuazione delle soluzioni più efficaci che mi auguro portino a tutelare i posti di lavoro e a non disperdere le risorse umane e il know-how tecnologico, soprattutto per quanto riguarda lo stabilimento di Tortoreto (Teramo)” scrive Zennaro.

La lettera di convocazione è stata inviata appena il Tribunale di Milano si è pronunciato sulla richiesta di concordato preventivo avanzata dall’azienda, nominando i tre commissari giudiziali, Stefano Crespi, Francesco Grieco, Giovanni Fiori. Oltre ai commissari, sono stati invitati a partecipare i rappresentanti istituzionali regionali di Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia e Campania e i rappresentanti delle segreterie nazionali e territoriali dei sindacati Fim, Fiom e Uilm.

