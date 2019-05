Seminario sulla nuova via della seta alla Camera di Commercio di Chieti-Pescara

Pescara. “Focus Cina, Myanmar e Vietnam”. E’ il titolo del seminario che si terrà

mercoledì 29 maggio, a partire dalle 9.15, presso la sede della Camera di Commercio di Chieti Pescara, nella città adriatica. L’iniziativa, organizzata dal Centro Estero delle Camere di Commercio d’Abruzzo, in collaborazione con le Ambasciate dei tre Paesi, la Regione Abruzzo, la Camera di Commercio dell’Unione Europea in Cina, l’A.I.C.E.C. ed il Polo Abruzzo Italy, sarà l’occasione per compiere un approfondimento sulle opportunità offerte da questi tre Paesi, confinanti tra loro e con un affaccio strategico su due oceani, peculiarità determinanti nello scenario della “Nuova Via della Seta”, un maxi-progetto per la connessione infrastrutturale di tre continenti, del valore di oltre mille miliardi di dollari e che oggi conta 152 Paesi aderenti. Sono previsti, tra gli altri, gli interventi dell’ambasciatore del Myanmar Myint Naung, del consigliere commerciale dell’Ambasciata del Vietnam Nguyen Duc Thanh e del vicepresidente della Camera di Commercio Europea per la Cina Carlo D’Andrea.