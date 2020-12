Serie B, domani Pescara-Cosenza: allo stadio Adriatico è sfida salvezza

Pescara. Dopo la batosta di Chiavari di domenica scorsa, torna il campionato che nel suo tour de force mette il Pescara, domani allo stadio Adriatico, di fronte a un’altra sfida salvezza. Ospite di turno il Cosenza che conta in classifica due punti più degli abruzzesi. Nell’undici titolare dovrebbero tornare Balzano e Memushaj. Recuperato anche Masciangelo che non sarà però rischiato.

Possibile anche l’utilizzo a gara in corso di Busellato. Resta il solito problema riguardante Ceter che a causa di noie muscolari potrebbe andare in panchina. È stata però incoraggiante la seduta di rifinitura di oggi in cui l’ex giocatore del Chievo Verona si è allenato con i compagni. Se il colombiano non sarà del match, in avanti agita la coppia GalanoMaistro. Ko Capone. Il tecnico Breda si aspetta una reazione della squadra dopo la pessima prova offerta in Liguria.

“A Chiavari non mi è piaciuto l’approccio alla partita. Dobbiamo affrontare il Cosenza in un altro modo, mettendo in campo maggiore intensità”.