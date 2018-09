Servizio Civile all’associazione difesa e orientamento dei consumatori: 9 posti in Abruzzo. Ecco tutte le informazioni

Pescara. Anche l’Adoc, l’associazione difesa e orientamento dei consumatori, ospita ragazze e ragazzi tra i 18 anni ed i 28 anni compiuti. Le sedi dove saranno indirizzati i volontari sono distribuite in tutta la regione e coprono tutte e quattro le province. I progetti sono differenti e suddivisi in due sezioni: Chieti-Pescara e L’Aquila-Teramo. In quella Chieti-Pescara si tratta del progetto I.N.F.O. destinato alla sensibilizzazione di giovani ed anziani a tutto il mondo consumeristico per affrontare e superare le problematiche, soprattutto truffe, che quotidianamente siamo costretti a vivere; la sezione L’Aquila-Teramo invece è un progetto che riguarda molto da vicino i due territori: la ricostruzione del post terremoto. Le sedi dove si svolgerà il servizio civile sono le seguenti:

PESCARA – Pescara – via Tirino 14;

Pescara – via Firenze 3;

Montesilvano – via D’Annunzio 17.

CHIETI – Chieti – via De Litio 26

Vasto – via Alessandrini 39

L’AQUILA- L’Aquila- via Saragat snc

Avezzano – via Febonio 40

Sulmona – P.zza V. Veneto 8

TERAMO – Teramo – c.so De Michetti 54

Le domande dovranno pervenire in una di queste sedi o nella sede regionale di Pescara in via Tirino 14. Le domande potranno essere presentate entro e non oltre il 28 Settembre 2018.