Settimana nazionale della Protezione Civile: incontri con gli studenti durante le tappe abruzzesi

L’Aquila. Appuntamenti in Abruzzo nella Settimana nazionale della Protezione Civile, in corrispondenza del 13 ottobre, proclamata dall’Onu “Giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali”. A Pescara, in piazza della Rinascita, con il coordinamento della Prefettura, tutta la mattina sono rimasti a disposizione gazebo di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Direzione Marittima, XI Reparto Volo della Polizia di Stato, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Servizio 118, Cnsas, associazioni di Protezione civile convenzionate con il Comune.

Negli stand disponibile informativo per far conoscere le azioni utili ad affrontare le emergenze. All’Aquila Cittadinanzattiva e ‘Save the Children’ hanno incontrato gli studenti nella sala Palazzetto dei Nobili. A Francavilla al Mare presentato il progetto ‘Comunicare per proteggere’, mirato a fornire strumenti da utilizzare nelle diverse fasi del ciclo emergenziale per migliorare comunicazione e informazione nel sistema di Protezione Civile.