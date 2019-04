Settimana pre-pasquale ricca di spettacoli in Abruzzo, da Cisco a Giorgio Poi. Tutti gli appuntamenti

Pescara. Settimana pre-pasquale ricca di spettacoli, in Abruzzo, da oggi fino al prossimo giovedì 18 aprile. Si parte questa sera con due spettacoli teatrali, entrambi a Pescara: “La Vecchia (commedia Malincomica)”, allo Spazio Matta, e “La maschia”, al Florian Espace, con repliche anche il domani e domenica. Sempre oggi è in programma l’operetta “L’Aquilone”, di Plinio Silverii, al Teatro Comunale di Orsogna. All’Auditorium Renzo Piano dell’Aquila c’è “A forza di essere vento”, concerto tributo a Fabrizio De Andrè. A Teramo, allo stadio Bonolis, prima serata della tre giorni dedicata al “Festival del Saltarello”. Concerto del cantautore Giorgio Poi al Dejavu di Sant’Egidio alla Vibrata, musica jazz al Malto & Co di Chieti, con il trio Pignotti, Brandimarte e Santoleri, e al Cinquecentojazz di Corropoli, con Lynn Adib. Musica indie al Garbage Live Club di Pratola Peligna, in compagnia degli Ulster Page, e all’Irish Cafè dell’Aquila, dove è di scena Lo Straniero. Rock’n’roll con i The Damn Truth al Sound di Teramo e con Pr Newman al Beat Cafè di San Salvo.

Domani spettacolo di Lucia Poli, “Animalesse”, al Teatro Rossetti di Vasto. Allo stadio Bonolis di Teramo protagonista il folk rock di Cisco, ex frontman dei Modena City Ramblers. Indie rock, in compagnia di Marianna D’Ama e Sandra Ippoliti, a L’Officina di Teramo. Il blues di Elenza D’Ascenzo scalda invece lo Spazio Rimediato dell’Aquila, mentre i Cinedelika propongono un tributo alle musiche da film nel Foyer del Teatro Marrucino di Chieti. Serata revival a Lo Spaz di Pescara, in compagnia di alcune storiche realtà musicali alternative locali: Funky Fellas, The Gift, Bisbetica e C.U.B.A. Cabbal. Musica rap, con Mecna, al Bliss dell’Aquila e concerto indie dei Sewage Sour al Beat Cafè di San Salvo. Per la stagione del Colibrì Ensemble, all’Auditorium Flaiano di Pescara, c’è il concerto “Così non è se vi pare”.

Domenica in scena “Pinocchio”, di Carlo Scatagliani, allo Spazio Rimediato dell’Aquila. “Concerto della domenica delle palme” al Teatro Tosti di Ortona e concerto di pianoforte di Belen Navarro e Juan Lago al Teatro Marrucino di Chieti. Mercoledì 17 aprile in programma lo spettacolo teatrale “Nove pezzi… irriverenti” alla Sala Polifunzionale della Provincia di Teramo. Giovedì 18 aprile, infine, primo giorno del festival “Teramo Danza 2019” al Teatro Comunale, concerto rock di High Reeper allo Scumm di Pescara e musica hip hop, in compagnia di Dutch Nazari, al Dejavu di Sant’Egidio alla Vibrata.