Settimana ricca di spettacoli in Abruzzo, stasera Bandabardò a Isola del Gran Sasso e Mogol a Pescara

Pescara. Settimana ricca di appuntamenti, in Abruzzo, da oggi sino al 19 settembre. Si parte questa sera con i concerti della Bandabardò ad Isola del Gran Sasso e di Mogol & Medit Voices in piazza Muzii a Pescara. Domani, a Pescara, spazio al rock di Enrico Ruggeri in piazza Salotto, mentre a Lanciano, in piazza Plebiscito, fa tappa Francesco Baccini. A Torrebruna, in piazza Aia, arrivano i Nomadi.

Domenica concerto di Max Gazzè in piazza Plebiscito a Lanciano. A Pescara, allo Spazio Matta, doppio spettacolo nel segno della danza sperimentale: “Bared” del Collettivo Cadavre di Exquis e “Antigone” di Angelo Petracca. Lunedì si chiude con la splendida voce di Malika Ayane la tre giorni di musica d’autore in piazza Plebiscito a Lanciano. Mercoledì 18 settembre, al Teatro Comunale di Teramo, va in scena lo spettacolo “Tutto scorre”, di Massimo Sgorbani- Giovedì 19 settembre, infine, c’è il Fidanza Jazz Combo in via Stazio a Teramo.