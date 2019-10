Sevel di Atessa, indetto sciopero contro le nuove turnazioni. Fegatelli (Fiom): si apra un reale confronto

Chieti. La Fiom Cgil Chieti e la Rsa Fiom Sevel di Atessa hanno proclamato un nuovo sciopero di 8 ore per il turno pomeridiano di sabato 26 ottobre contro l’entrata in vigore, giorno 7, delle nuove turnazioni di lavoro.

Il segretario provinciale Alfredo Fegatelli chiede che “si apra un reale confronto sulle condizioni di lavoro, sugli orari, sul salario e sul futuro dello stabilimento”. “Siamo alla seconda settima di applicazione della turnazione senza accordo. I lavoratori vengano informati e coinvolti. Abbiamo il CCSL e non facciamo accordi. È ormai evidente che non c’era bisogno di accordi per poter attivare la nuova turnazione in Sevel” spiega Fegatelli. “L’azienda potrebbe, forse, prevedere un piccolo incentivo che al netto non consentirebbe di pagare una cena di una famiglia di 4 persone in pizzeria qualora fosse possibile farla di sabato sera o che non coprirebbe l’abbonamento all’autobus settimanale”.

La Fiom si chiede inoltre “perché a seguito del fermo produttivo ad oggi non è stata richiesta la cassa integrazione? L’azienda intende coprire i giorni di fermo con le ferie vecchie e i PAR facendo pagare ai lavoratori una responsabilità che non hanno? L’azienda intende recuperare fermi produttivi sul turno notturno o, soprattutto, intende recuperarlo durante le festività natalizie? Infine vogliamo conoscere quali saranno gli investimenti che consentiranno alla Sevel di produrre il nuovo furgone a partire dal 2023”.