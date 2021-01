Shooting fotografico sulla neve per un giovane marsicano con la To agency di Torino

Sante Marie. I centri storici di Sante Marie e Tagliacozzo si trasformano in un set fotografico per lo shooting di “To agency” di Torino. Toa, che si occupa di social media marketing, e-commerce e management di modelle e modelli, hostess, stewards, influencers, fotografi, videomakers, ha raggiunto il centro Italia per una campagna dedicata all’autunno – inverno.

Protagonista il giovane Manuel Conte che, dopo aver partecipato a un casting è stato scelto come modello dell’agenzia. Proprio il 19enne ha scelto di posare per la To agency tra i vicoli e gli scorci più caratteristici del suo paese, Sante Marie e della vicina Tagliacozzo. Gli scatti, resi unici dalla nevicata dei giorni scorsi, faranno parte della campagna “Fall and winter fashion tour” e saranno pubblicati nei prossimi giorni su blog di moda e social di settore.

La troupe, composta da fotografo e make up artist, ha allestito dei mini set nei luoghi più caratteristici di Sante Marie e Tagliacozzo e ha realizzato un breve video lancio per la campagna.