Si ferma a un passo dal podio la spedizione del Team Go Fast a Grottazzolina

Roseto degli Abruzzi. Si è fermata ai piedi del podio la spedizione del Team Go Fast a Grottazzolina. Le strade marchigiane hanno visto comunque protagoniste e in evidenza la squadra di Roseto degli Abruzzi capitanata da Andrea Di Giuseppe in una corsa molto ambita da tanti cicloamatori delle Marche e delle regioni limitrofe.

Ciavatta, neo acquisto del team 2020, è arrivato a ridosso del podio occupato per intero da Busbani, Pisani e dal teramano D’Ascenzo, il resto della squadra ha saputo esprimersi al meglio con Manuel Fedele, Nicolò Di Gaetano, Alexsander Tassone, Luca Carassai, Danilo Ricci, Pierpaolo Addesi, Aurelio Di Pietro e Claudio De Flavis.

Una grande soddisfazione per il team e al contempo uno stimolo per andare avanti grazie agli sponsor che continuano ad avere fiducia attorno all’attività su più fronti del Team Go Fast.