Si ride e si riflette con Giobbe Covatta a Sulmona, domani sera porta sul palco la sua Divina Commedia

Sulmona. Domani sera, a partire dalle 2, nel Teatro Comunale Maria Caniglia di Sulmona ACS Abruzzo e Molise Circuito Spettacolo propone fuori abbonamento, Giobbe Covatta in scena con la Divina Commediola, uno spettacolo grazie al quale Covatta, che è testimonial di AMREF (Fondazione Africana per la Medicina e la Ricerca) tra le risate invia messaggi importanti legati alla solidarietà e al riconoscimento dei Diritti dei bambini.

Si ride, e parecchio anche, ma il nocciolo è che i bambini, così come tutti gli esseri umani, non hanno razza ed è inaccettabile che un bimbo nato in Italia goda di tutti i diritti negati invece ad uno che nasce in Africa. Conoscere i diritti della Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, conoscere i modi più comuni con cui questi diritti vengono calpestati equivale a diffondere una cultura di rispetto, di pace e di eguaglianza per tutte le nuove generazioni.

La scusa per parlare di questi temi è aver reperito in una discarica il manoscritto di una versione “apocrifa” della Commedia scritta da tal Ciro Alighieri, ovviamente in napoletano dove è descritto solo l’inferno, l’inferno che vivono i bambini cui ogni diritto è negato. Sulla scena una lavagna e un leggio, due elementi scenografici semplici perché in verità tutto gira intorno alla grande maestria di Covatta che ci regala una performance che lascia il segno.