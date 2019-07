Si rinnova il fondo M5S per il microcredito, Marcozzi: finanziate 107 imprese abruzzesi, azioni concrete

L’Aquila. Uno strumento fondamentale per offrire sostegno economico reale alle piccole e medie imprese abruzzesi. È stato rinnovato il Fondo per il Microcredito del Movimento 5 Stelle, dal valore iniziale di 133mila euro e alimentato grazie al taglio degli stipendi dei Consiglieri Regionali M5S della scorsa legislatura. Finora sono stati registrati numeri straordinari con finanziamenti a 107 imprese abruzzesi per una erogazione totale pari a 2 milioni e 200mila euro.

“Questo dato”, commenta il capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Regione Abruzzo, Sara Marcozzi, “racconta meglio delle parole come sia possibile per la politica aiutare le piccole e medie imprese abruzzesi, vero cuore pulsante dell’economia della nostra regione. Essere riusciti, a partire dalla passata legislatura, a garantire una spinta economica a una parte consistente delle nostre PMI ci ha portato a rinnovare la convenzione con Creditfidi, che voglio ringraziare per il lavoro svolto quotidianamente con serietà e professionalità. Si tratta di un fondo che sarà ancora utilizzabile da chiunque voglia intraprendere un’attività imprenditoriale, o rilanciarne una già avviata, all’interno della nostra regione”.

“Il progetto”, spiega Daniele Giangiulli, direttore generale di Creditfidi, “è andato molto bene. Siamo soddisfatti dei numeri registrati finora e abbiamo voluto portare avanti questa iniziativa. Sono già in fase di erogazione nuovi finanziamenti e poi, con i rimborsi che arriveranno, il fondo continuerà ad autoalimentarsi, così da poterne garantire di ulteriori. Stiamo parlando di una misura appetibile e di facile fruizione, che sostiene le PMI. In più è stato possibile abbattere ulteriormente il tasso di interesse che adesso arriva al 2% circa”.

“È un’iniziativa”, precisa la Marcozzi, “che porta aiuti reali e tangibili alle aziende. La difficoltà di accesso al credito è uno dei problemi più gravi per gli imprenditori abruzzesi. Regione Abruzzo e il presidente Marsilio dovrebbero esserne a conoscenza, ma il totale immobilismo di questa Giunta si riversa anche sulle condizioni economiche dei nostri lavoratori, ancora in attesa di politiche a lungo termine per ricevere l’aiuto che meritano. Per questo il rinnovo della convenzione con Creditfidi è ulteriore motivo di orgoglio, perché dove non arrivano sufficienti fondi dalle istituzioni ad essi preposte, arriva il supporto del Movimento 5 Stelle”.

“Non posso che esprimere grande soddisfazione a nome mio, dei consiglieri al secondo mandato Domenico Pettinari e Pietro Smargiassi, e dei colleghi della passata legislatura Gianluca Ranieri e Riccardo Mercante”, conclude la pentastellata, “per ciò che siamo riusciti a ottenere. Noi continueremo a schierarci dalla parte dei lavoratori e di chi fa impresa ogni giorno sul nostro territorio.”