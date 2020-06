Si rompe condotta e cede asfalto su strada ospedale Pescara. Traffico in tilt

Pescara. La rottura di una condotta dell’Azienda comprensoriale acquedottistica (Aca) di Pescara ha provocato allagamenti in via Fonte Romana, dove si trova l’ingresso principale dell’ospedale del capoluogo adriatico, e il cedimento di un tratto del manto stradale.

La strada è stata chiusa al traffico in direzione Colli, mentre la carreggiata opposta è percorribile. Il traffico è andato in tilt subito dopo la rottura. Sul posto, per gestire la viabilità, è intervenuta la polizia municipale. Il tratto in questione è quello dell’ingresso dell’accettazione e non si registrano, di conseguenza, problemi per i mezzi di soccorso e per l’accesso al Pronto soccorso.

I tecnici Aca si stanno occupando della riparazione. “Si comunica che è in corso l’ intervento di ripristino urgente dell’Adduttrice diretta Ospedale di Pescara, in seguito alla rottura improvvisa verificatasi nella mattinata odierna”, si legge sul sito dell’Azienda comprensoriale.