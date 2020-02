“Si Salvini chi può”, dieci metri di striscione contro l’ex ministro Salvini in visita a Chieti

Chieti. “Bacioni al cd teatino”, “Si Salvini chi può”, “una mattina ho trovato l’invasor”, “Chieti mi si lega”, “nessun terrone per Salvini l’Abruzzo non dimentica”, “Eravate un peso morto ma per i voti vi ho risorto”, “Alì Babà e i 49 milioni”, “Bella Ciao” sono le scritte sullo striscione di dieci metri che oggi a Chieti un gruppo di Sardine ha steso lungo i portici del palazzo della Provincia dove ha tenuto una conferenza stampa Matteo Salvini.

“A quanto pare non dà neppure preavviso, viene come se fosse casa sua, stabilisce chi è il candidato sindaco del centro destra ha anche ribaltato le dinamiche della politica cittadina – commenta Gianmarco Pescara parlando di Salvini – E chi è? Vive a Chieti? Noi non lo conosciamo. Sabato qui a Chieti ci sarà una manifestazione con una serie di interventi di personaggi di Chieti che racconteranno un po’ la storia. Speriamo – conclude Pescara – che intervenga tutta la cittadinanza che non si riconosce in questo tipo di politica, che la Chieti anti fascista partecipi e sia in piazza con noi”.