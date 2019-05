Siete alla ricerca di una full immersion nella maestosità della natura? Ecco due appuntamenti che fanno per voi

L’Aquila. Espressioni artistiche come il disegno e la scrittura, in un contesto naturale unico come le montagne dell’Abruzzo aquilano. Si può riassumere così, in estrema sintesi, “Arte e Natura”, progetto ideato dalla tecnica di riabilitazione psichiatrica Maura Colamartini, sostenuta dall’associazione 180 Amici, che da anni si occupa di salute mentale e benessere di comunità, e dalla guida escursionistica Enrico Ciccozzi.

Due appuntamenti, entrambi di sabato (25 maggio e 8 giugno) avranno come scenario le meravigliose alture dell’aquilano, e in particolare i Prati del Sirente e Campotosto (L’Aquila). L’obiettivo è avvicinare alla natura, attraverso poco impegnative ma suggestive camminate, gli associati della “180 Amici”, per lo più utenti o ex utenti del Centro di Salute Mentale, attraverso l’arte. Ma l’iniziativa vuole andare oltre: le escursioni, infatti, sono aperte a tutti, col fine di contaminare e integrare persone con disabilità nel contesto umano, naturale e artistico in cui si ritrovano.

“Arte e Natura” è un progetto più complesso di quanto possa sembrare ad una prima lettura, perché intreccia ambiti diversi che spesso viaggiano paralleli, come l’introspezione interiore e le espressioni artistiche, la natura e l’integrazione sociale delle persone con disabilità mentali.

“Vogliamo offrire la possibilità di fare attività all’aperto, con tutti i riscontri di benessere psico-fisico che si potranno avere – afferma Maura Colamartini – in ogni appuntamento si approfondisce una diversa tematica. Cercheremo di conoscerci meglio, esplorando alcuni stati d’animo e atteggiamenti, in un contesto favorevole come la natura più profonda”.

Nello specifico, il primo appuntamento sarà il 25 maggio (il tema sarà “aprirsi a diverse interpretazioni”), mentre l’8 giugno ci si recherà a Campotosto, dove il tema cardine sarà “la quiete della gentilezza come atteggiamento verso noi stessi e gli altri”.

“Sostanzialmente, prima di iniziare la camminata faremo delle brevi riflessioni insieme – evidenzia la terapista – una volta terminata la camminata, invece, ci potranno essere libere espressioni artistiche in riferimento all’ambiente da cui saremo circondati e al tema dal quale siamo partiti. Porteremo noi tempere, pennarelli, colori, carta per scrivere e quant’altro”. L’obiettivo di “Arte e Natura” è la contaminazione tra utenti della 180 Amici e persone esterne ai servizi della psichiatria, in un’occasione leggera e informale, in modo interattivo, piacevole e in un ambiente naturale.