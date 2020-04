Sisma 2009, il messaggio di cordoglio dell’onorevole abruzzese D’Eramo (Lega)

L’Aquila. In occasione dell’undicesimo anniversario del sisma dell’Aquila molte sono le personalità che esprimono il loro cordoglio. Tra questi l’onorevole abruzzese: “Una giornata che ha fatto da spartiacque nella storia personale di oltre 100 mila persone e nella storia di una regione intera” dichiara D’Eramo. “L’Aquila rivive la domenica delle Palme, come 11 anni fa visse l’ultima giornata della sua ‘vita normale’;dopo quella notte, nulla è stato come prima. La domenica delle Palme, al tempo del covid19, per noi sarà dolore sommato a preoccupazione e ad altro dolore. Quest’anno non potremo ricordare con le nostre fiaccole chi non c’è più, lo faremo raccogliendoci in silenzio da casa”.