Sisma 2009, nuovo decreto Usra-Usrc per l’indicizzazione dei costi della ricostruzione

L’Aquila. È stato pubblicato sul sito istituzionale dell’USRA, dell’USRC e sul sito mic.usrc.it il decreto congiunto dell’ufficio speciale per la ricostruzione del Comune dell’Aquila e di quello per la ricostruzione dei Comuni del cratere, sulla disciplina per il riconoscimento delle somme derivanti dall’indicizzazione dei costi riferiti agli interventi di ricostruzione privata nei centri storici dei Comuni del cratere del terremoto del 2009. Il provvedimento n. 1 del 10/09/2020, firmato dai due responsabili, Antonio Provenziano (USRA) e Raffaello Fico (USRC), è “una novità importante, poiché è la prima volta dal 2009 che si parla di indicizzazione ed adeguamento dei costi”, come si legge in una nota congiunta dei due uffici.

La norma, in applicazione delle previsioni di cui all’art. 4, comma 10, del d.p.c.m. 4 febbraio 2013, definisce le finalità, l’ambito di applicazione e le modalità di applicazione della disciplina. Specificatamente, il decreto disciplina le modalità con le quali è riconosciuto l’adeguamento dei costi parametrici sulla base della indicizzazione dei costi degli interventi, sia per le richieste di contributo per le quali non è stato emesso il provvedimento definitivo da parte degli uffici speciali, sia per quelle per le quali il provvedimento è già stato emesso. Al fine di individuare il valore di incremento percentuale è stato applicato un criterio di ponderazione dell’indice ISTAT del costo di un fabbricato residenziale oggi disponibile e quello disponibile alla data di introduzione del modello parametrico, avvenuto con Decreto USRA n. 1 del 21 gennaio 2013: incremento che alla data di pubblicazione del decreto viene apprezzato nella misura pari al 3%, come da rilevazione ISTAT del luglio 2020, su base 2015. L’indicizzazione sarà oggetto di aggiornamento biennale.

Il decreto congiunto USRA/USRC n. 1 entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica – B.U.R.A.T. L’USRA e l’USRC provvederanno a dare informazione della effettiva pubblicazione sul bollettino ufficiale mediante avviso sui propri siti istituzionali.