Sisma dell’Aquila, Lolli scrive a Crimi: rischio blocco ricostruzione, c’è bisogno di un incontro urgente

L’Aquila. ”Le scrivo con grande apprensione perché nella riunione del Tavolo svoltasi oggi è emersa una situazione drammatica: la nomina di Raniero Fabrizi, figura che raccoglie la nostra stima e il generale apprezzamento, a titolare della Struttura Tecnica di Missione, ha lasciato i due Uffici Speciali per la Ricostruzione privi di rappresentanza legale determinando il totale blocco delle attività: si è fermato l’esame delle pratiche, si è interrotta la valutazione dei SAL, si sono sospesi i pagamenti alle imprese, si è bloccato l’ufficio espropri. Insomma la ricostruzione non va più avanti e le conseguenze rischiano di essere catastrofiche”. È quanto si legge in una lettera che il presidente vicario della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli, invia al sottosegretario con delega alla Ricostruzione Vito Crimi.

“Purtroppo il ritardo che si è determinato per la formazione delle Commissioni incaricate di selezionare le candidature al ruolo di Titolari degli Uffici Speciali”, continua Lolli, “e la delicatezza delle procedure ci fanno immaginare che ancora per diverse settimane o mesi la situazione resterà paralizzata. A ciò si aggiunga il ritardo con cui la Corte dei Conti sta registrando la nomina di Fabrizi alla STM”.

Lolli spiega a Crimi che la missiva ”non solo a nome mio personale, ma in rappresentanza del “Tavolo istituzionale e di partenariato per la ricostruzione”, un organismo che opera ormai da quasi 10 anni e di cui fanno parte i sindaci del cratere sismico 2009, le organizzazioni di categoria e sindacali, gli ordini professionali, gli Uffici Speciali, le associazioni interessate, e a cui sono invitati tutti i parlamentari abruzzesi”.

“Questo organismo”, prosegue, “ci tengo a ribadirlo, è riuscito a mettere sempre al centro del proprio lavoro i problemi della comunità sottraendoli alle diverse vicende politiche che si sono susseguite con i cambi di governo intervenuti in tutti questi anni”.

“Ovviamente, caro Crimi”, conclude Lolli, “essendosi lei appena insediato non ci sembra corretto attribuirle responsabilità che non le appartengono direttamente. Devo tuttavia segnalarle che il “Tavolo” ha deciso di organizzare varie forme di mobilitazione e di protesta. Per questo abbiamo deciso di chiederle un incontro urgente e di rimandare lo “stato di agitazione” all’esito del confronto con lei. Mi spiace doverle attribuire tutte queste incombenze, ma – mi creda – la situazione è davvero molto grave e sono certo che lei la comprenderà”.