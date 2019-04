Sisma L’Aquila, Corneli (M5S): il sottosegretario Vito Crimi non è stato invitato al tavolo sulla ricostruzione di Marsilio

L’Aquila. “Constatiamo con una certa sorpresa che il neo governatore dell’Abruzzo Marsilio ha convocato a L’Aquila, con un’inusuale tempistica, un Tavolo sulla Ricostruzione in data odierna. Ben vengano ovviamente tali iniziative, peccato dover tuttavia registrare il mancato invito del sottosegretario Vito Crimi, da tempo impegnato a “rincorrere” il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi al fine di fissare una data utile per un incontro”. Queste le dichiarazioni dell’onorevole Valentina Corneli (M5S).

“Solo l’11 aprile scorso Crimi aveva annunciato la convocazione per il prossimo 8 maggio, d’intesa con la struttura di missione competente, di un tavolo ministeriale con il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali interessati nell’opera di ricostruzione post-sisma” prosegue Corneli. “Ora ci troviamo di fronte al fatto compiuto di questo tavolo promosso in modo unilaterale e senza previa verifica della disponibilità del sottosegretario”.

“Auspichiamo pertanto che non si tratti di una mossa strumentale per attaccare il Governo tacciandolo di scarsa attenzione sul tema. Al contrario, teniamo a ribadire ancora una volta, come MoVimento 5 Stelle, il nostro massimo impegno per L’Aquila e per tutte le aree colpite, per le quali stiamo lavorando e continueremo a lavorare alacremente attraverso un costante dialogo con tutti i soggetti coinvolti, a differenza di quanto altri hanno evidentemente in animo di fare” conclude Corneli.