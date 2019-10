Snodo stazione Tiburtina, l’allarme di l’Aquila Futura: la sindaca Raggi dica la verità, è l’ennesima presa in giro

L’Aquila. “La sindaca Raggi con la lettera indirizzata al presidente della Regione Abruzzo Marsilio ha voluto rassicurare i pendolari, gli studenti e tutti coloro che nel quotidiano si muovono dalla nostra Regione verso Roma e viceversa, ma in realtà non è così”. È quanto afferma, in una nota, il gruppo consiliare L’Aquila Futura, in merito al caso dello snodo di Tiburtina per i bus provenienti dall’Abruzzo.

“È l’ennesima presa in giro”, tuona il gruppo consiliare, “ed è chiaro come nelle intenzioni della sindaca c’è sì la volontà di mantenere gli stalli per i bus provenienti dall’Abruzzo nella autostazione Tiburtina, ma di spostarli comunque sul lato est della stazione ferroviaria”.

“Come si può notare dalla foto”, precisano, “pubblicata sulla pagina Facebook del Comitato Cittadini della stazione Tiburtina, “in rosso è cerchiata la zona dove l’amministrazione grillina vorrebbe far arrivare i pullman abruzzesi, in giallo sono segnate le zone dove si trovano metro, autobus e taxi, e infine in verde la posizione dell’attuale autostazione”.

“Se davvero così fosse tutti gli utenti si ritroveranno a fare centinaia di metri in più”, concludono, “con conseguente aumento di quelle che sono le tempistiche per raggiungere i mezzi pubblici locali e i binari dei treni. La Raggi quindi faccia chiarezza e sia sincera su questa situazione, lo faccia per rassicurare i cittadini abruzzesi”.