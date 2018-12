Sorrentino sceglie l’Abruzzo per la sua nuova serie, il set in gran segreto nell’Eremo di Santo Spirito a Majella

Roccamorice. C’è grande attesa per “The New Pope”, la nuova serie tv che il regista, nonché premio Oscar Paolo Sorrentino, sta girando in questi mesi.

Il prosieguo ideale di “The Young Pope”, la serie di grande successo del 2016 diretta dallo stesso Sorrentino e trasmessa su Sky Atlantic, ha una nuova protagonista femminile: Sharon Stone.

Il regista premio Oscar ha scelto l’Abruzzo per il suo set: Sorrentino infatti sta girando in gran segreto le scene della nuova pellicola in terra abruzzese. Le scene del film, secondo prime indiscrezioni, sono state girate nell’Eremo di Santo Spirito a Majella, nel comune di Roccamorice.

Pare infatti che la troupe sorrentiniana abbia girato la maggior parte delle scene sotto le volte dell’antico convento dove fu eremita Celestino V, il Papa del grande rifiuto.