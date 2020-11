Sospesi in Abruzzo gli interventi chirurgici ordinari, Marsilio: “destinare letti e personale all’emergenza”

Pescara. “Rimodulazione dei ricoveri per interventi chirurgici programmati al fine di favorire il massimo impiego possibile delle terapie intensive e subintensive e la disponibilità di personale sanitario per l’emergenza da Covid-19”. E’ quanto dispone un’ordinanza firmata nel pomeriggio dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che sollecita anche le Asl a “incrementare i posti letto di terapia Intensiva, Malattie Infettive, Pneumologia ed Area Medica subintensiva, tramite il reimpiego del personale reso disponibile dalla rimodulazione dei ricoveri elettivi”.

“La rimodulazione – si legge – è valida per tutti i ricoveri per interventi chirurgici programmati, ad eccezione degli interventi oncoematologici di classe A o di alta specialità non rinviabili a giudizio motivato del clinico e fatte salve specifiche condizioni di inderogabilità motivate dalle peculiarità organizzative delle Asl”. “Non verranno sospese neanche le interruzioni volontarie di gravidanza chirurgiche”.

Il provvedimento, inoltre, impone al referente regionale per le emergenze di “disporre, qualora ricorrano esigenze urgenti di tutela della salute pubblica connesse all’emergenza Covid-19 e sentiti i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, le assegnazioni temporanee del personale sanitario, in servizio con qualsiasi tipologia contrattuale, presso quelle Asl che presentino maggiori necessità assistenziali, con assegnazione in via prioritaria del personale che abbia manifestato la propria disponibilità”. (ANSA).