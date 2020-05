Sospesi voli Pescara-Milano Linate, sottosegretario D’Annuntiis scrive a ministro De Micheli

Pescara. Sottosegretario D’Annuntiis ha inviato una lettera al ministro De Micheli dopo la sospensione di Alitalia del volo da Pescara per Milano Linate.

Arriva la conferma da Alitalia: sospesi i voli Pescara-Milano Linate dal 12 maggio al 30 giugno. Non si è fatta attendere, però, la risposta del sottosegretario D’Annuntiis che ha inviato una lettera al ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, chiedendo chiarimenti al riguardo.

Umberto De Annuntiis, nella missiva, ha sottolineato come questa decisione abbia delle ripercussioni molto negative soprattutto adesso che si è nel pieno della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Il sottosegretario ha denunciato come la decisione di Alitalia non sia chiara dal momento in cui non sono stati sospesi, invece, altre linee che includono aeroporti con le stesse caratteristiche di quello di Pescara.