Sospiri: nel 2020 riduzione fiscale e poi una legge urbanistica. Nuovo anno libererà maggiori risorse per bilancio regionale

L’Aquila. “Il nuovo anno libererà maggiori risorse per il bilancio regionale, mi auguro che siano utilizzate per il taglio delle tasse. Credo che sia nostro dovere restituire agli abruzzesi quanto hanno pagato con la maggiore tassazione in questi anni attraverso una decisa politica di riduzione fiscale”.

Così il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, il forzista Lorenzo Sospiri, all’Aquila durante la conferenza stampa in cui è stato tracciato il bilancio dell’attività 2019 dell’Assemblea regionale guidata dal centrodestra dopo la vittoria alle elezioni del 10 febbraio scorso. Sospiri ha accennato anche al futuro, in particolare ai risultati da conseguire nel 2020. “Per il prossimo anno abbiamo diversi obiettivi, tra i quali l’approvazione, nei prossimi tre mesi, del testo sull’urbanistica fermo al 1983, un atto fondamentale perché destinato ad incidere sulla qualità della nostra vita ed anche a rivitalizzare la economia alla luce del rilancio della edilizia.

Poi, c’è il ritorno alla programmazione sanitaria regionale attraverso l’approvazione del nuovo Piano Sanitario regionale e la nomina del garante dell’infanzia. Nella sanità il Consiglio, cioè il popolo, si riappropria del proprio ruolo dopo essere stata commissariata per l’eccessivo debito”. Sull’impugnativa della legge sugli alloggi popolari, Sospiri ha sottolineato che si attendeva il confronto con il Governo nazionale e che la Regione è pronta a difendere la legge. “Mi è invece dispiaciuta l’impugnativa della legge sui trabocchi in quanto rappresentano uno straordinario attrattore turistico per la nostra Regione”.

Tra gli impegni in agenda di Sospiri e del Consiglio regionale anche l’approvazione, a breve, del testo sull’editoria e sostegno alla stampa regionale”. Sul bilancio dell’attività 2019, il presidente ha mostrato soddisfazione “in questo primo anno di attività”. “Abbiamo eletto il garante dei detenuti, rifinanziate le piccole imprese del cratere sismico e approvato una finanziaria solidale che incontra le necessità dei comuni abruzzesi.

È un Consiglio regionale che lavora, che risparmia soldi pubblici per destinarli al territorio e alle imprese. Tutto questo, lo abbiamo fatto grazie alla qualità del lavoro della maggioranza, di una opposizione di qualità e degli uffici del Consiglio regionale”.