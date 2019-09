Sottosegretari di governo, Testa: nessuna attenzione alle istanze regionali

L’Aquila. A margine dell’assegnazione delle nomine governative, il consigliere regionale Testa è voluto intervenire rivendicando maggior attenzione per la regione.

“Dopo tanto clamore per nulla, dopo le più svariate voci di corridoio e dopo che diversi politici abruzzesi del centrosinistra hanno tentato di conquistare una poltrona in questo Governo illegittimo, il risultato del Conte bis penalizza ulteriormente l’Abruzzo – sostiene – che perde il sottosegretario del movimento 5stelle Gianluca Vacca, e la dirigenza del Pd, dalla sua, non ha inteso esprime alcuna preferenza per le cariche di sottosegretari e viceministri”.

Così il capogruppo in Consiglio regionale di Fratelli d’Italia, che prosegue: “fatta eccezione per il sottosegretario Gianluca Castaldi, unico abruzzese, è questo un evidente segno della scarsa attenzione che il neo governo ha nei confronti della nostra regione. Esprimo forte preoccupazione per il futuro del nostro territorio,penso alla ricostruzione, all’economia, al turismo e a tutti quei settori caldi su cui il governo regionale ha estrema necessità di confronto e supporto da parte di quello nazionale. L’unica soluzione è quella di ridare la parola agli italiani, per inaugurare una nuova stagione della politica scelta da tutta la nazione. L’Italia e l’Abruzzo hanno bisogno di una politica seria, pulita ed onesta”.