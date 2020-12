Spaccio di sostanze stupefacenti: in corso il servizio straordinario di controllo del territorio

Pescara. E’ in corso dal primissimo pomeriggio il servizio ad alto impatto di controllo del territorio a Pescara predisposto per oggi dal Questore Liguori, e finalizzato a contrastare la criminalità diffusa, con particolare riguardo allo spaccio di sostanze stupefacenti e ai reati di tipo predatorio come furti, scippi e rapine, ma anche alla verifica dei precetti normativi messi a punto dal governo per arginare l’emergenza sanitaria.

In campo un consistente dispiegamento di decine di uomini e donne della Polizia di Stato impegnati in diverse zone della città, con perquisizioni, posti di controllo, e accertamenti in esercizi pubblici.

In questo momento stanno operando gli agenti della Questura di Squadra Volante, Squadra Mobile, Squadra Amministrativa e Polizia Scientifica, Pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo, con il supporto di Unità Cinofile antidroga e antiesplosivo, e con la collaborazione de personale dell’ XI° Reparto Volo di Pescara che fornisce un prezioso contributo con la perlustrazione dall’alto con l’elicottero della Polizia di Stato in dotazione.