Spazio l’Aquila, il centro sperimentale di Cinematografia forma giovani talenti per il grande schermo

L’Aquila. La sede Abruzzo del Centro Sperimentale di Cinematografia forma giovani talenti per il cinema, l’audiovisivo e il reportage e si apre al confronto con chi questo mestiere lo ha già intrapreso a partire dal territorio di appartenenza, in questo caso L’Aquila e l’Abruzzo. A ottobre nella rassegna ‘Spazio L’Aquila’ tre filmaker di professione dialogheranno con gli aspiranti filmaker del corso di Reportage, ma anche con il pubblico, per riflettere sulle difficoltà e sugli stimoli di un particolare mestiere che e’ anche una scelta di vita. Il 9 ottobre, ore 17.00 nell’aula di proiezione della sede Abruzzo Centro Sperimentale Cinematografia, il primo incontro con Luca Cococcetta e la proiezione di Radici – L’Aquila di Cemento (2010), un documentario sulla sostenibilita’ nel post terremoto dell’Aquila, e del cortometraggio Distanza (2013). Il 16 ottobre, ore 17.00, si svolgera’ l’incontro con Emiliano Dante e la proiezione di Appennino (2017), un diario cinematografico che inizia dalla lenta ricostruzione dell’Aquila, la città del regista, e prosegue con i terremoti nell’Appennino centrale del 2016-17. Ultimo appuntamento con Francesco Paolucci il 23 ottobre, ore 17.00, e il suo I Migrati, disabili e stranieri, due fragilita’ che si incontrano e il racconto diventa un piccolo miracolo narrativo tra Marche, Abruzzo, Molise e Lazio. Gli incontri verranno introdotti e moderati dal direttore didattico della sede Abruzzo Daniele Segre e dal docente di storia del cinema Piercesare Stagni, l’organizzazione e la comunicazione e’ a cura di Rinaldo Aristotile, Alessia Moretti, Francesca Ruzza.

Spazio L’Aquila si propone per i prossimi anni di ampliare lo sguardo all’intera regione Abruzzo che, oggi piu’ che mai, e’ ricca di presenze, talenti e professionisti nei vari settori della filiera dell’audiovisivo. In questa occasione di incontro verra’ privilegiata l’analisi di opere legate al racconto della realta’, con produzioni attente a cogliere le espressioni e i mutamenti del territorio locale e nazionale con uno sguardo, dal reportage al cinema di finzione. L’ingresso agli incontri e alle proiezioni e’ libero, per informazioni e prenotazione posti si puo’ scrivere a laquila@fondazionecsc.it o chiamare il numero 0862 380924.