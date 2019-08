Spettacoli estivi, da Jovanotti a Mannoia, parata di big in tutta la regione

L’Aquila. L’estate abruzzese entra nel vivo. Le prossime tre settimane si annunciano ricche di appuntamenti e caratterizzate dalla presenza di molti big della musica e del teatro. Si parte venerdì 2 agosto con il concerto del rapper Rkomi a Francavilla al Mare.

Ad Aielli seconda serata di “Borgo Universo”, il festival di street art e musica internazionale: protagonisti JPattersson e Willy Balkan’s Travel Agency. Al Teatro d’Annunzio di Pescara protagonisti Susanna Costaglione e N’Duccio con lo spettacolo “Moby Dick – Come il mare io ti parlo”.

Sabato 3 agosto, sempre al Teatro d’Annunzio di Pescara, in scena “Il mercante di Venezia”, con Mariano Rigillo e Romina Mondello. A Francavilla, in piazza Sirena, c’è il rapper campano Ghemon. Ad Aielli, per “Borgo Universo”, spazio a San Ignacio, Kill Emil, Muito Kaballa, Sonikgroove e Xafu. Domenica 4 agosto, al Teatro d’Annunzio di Pescara, fanno tappa Raul Bova e Rocio Munoz Morales con “Love letters”, mentre chiude “Borgo Universo”, ad Aielli, sulle note di Nu Guinea, Funkool e Abbatepaolo.

Lunedì 5 agosto c’è Drupi alla Rotonda Nord di Roseto degli Abruzzi, mentre lunedì 6 agosto è la serata di Vinicio Capossela, nella suggestiva cornice dell’Anfiteatro romando di Alba Fucens. Al Città Sant’Angelo Village concerto di Alvaro Soler, artista amato soprattutto dai più giovani e al Porto Turistico di Pescara è di scena Salmo, rapper sardo in continua ascesa. A Roseto degli Abruzzi, alla Rotonda Nord, spazio agli intramontabili Stadio.

Al Teatro d’Annunzio di Pescara, infine, in scena lo spettacolo “Billie Holiday”, con Ksenija Prohaska, Daniele Ciglia e Fabio D’Onofrio. Mercoledì 7 agosto sbarcano in Abruzzo altri big della musica italiana: Enrico Ruggeri farà tappa alla Rotonda Nord di Roseto, mentre Eugenio Bennato, con le sue sonorità mediterranee, sarà ospite in piazza a Guardiagrele. Al Baja Village di Vasto arriva invece l’irrefrenabile rapper e produttore milanese Gue Pequeno.

Al Teatro d’Annunzio di Pescara c’è “Il canto dell’usignolo”, con Glauco Mauri e Roberto Sturno. Giovedì 8 agosto, al Porto Turistico di Pescara, musica d’autore con il concerto di Calcutta. Serata partenopea a Roseto, alla Rotonda Nord, dove è di scena Massimo Ranieri, e a Francavilla, in piazza Sant’Alfonso, con il doppio concerto di Sergio Caputo e Peppino Di Capri. Venerdì 9 agosto, al Teatro d’Annunzio, gran finale del “Pescara Jazz”, con il concerto di Fiorella Mannoia.

A Francavilla al Mare altro doppio concerto, in compagnia del cantautore milanese Roberto Vecchioni e di Francesco Baccini. Si balla all’Aqualand di Vasto, al ritmo forsennato della musica dei Boomdabash, ma anche a San Salvo, in piazza San Vitale, con i Sud Sound System, storica band salentina e punta diamante dell’hip hop nazionale. A L’Aquila, nel piazzale del Munda, concerto di Ron.