Spettacolo della natura a Pescasseroli diventa virale su siti e social media, ma in realtà è una foto della Finlandia

Pescasseroli. Nel giro di qualche ora, migliaia di persone hanno visto la foto della prima neve a Pescasseroli facendo diventare i post virali su siti e social. Non è chiaro da quale provenienza e chi abbia innescato la fake news. Tantissimi i like, i commenti e le condivisioni a prova che la neve era sicuramente tanto attesa in Abruzzo.

La foto sarebbe stata diffusa dalla pagina Facebook di un quotidiano online. Poi la viralità nel giro di pochi minuti proprio per la bellezza della foto. Alcuni si sono fidati visto che era stata pubblicata da una pagina relativa a un quotidiano online e hanno pubblicato la notizia senza verificare e legandola a Pescasseroli in Abruzzo.

Ma a quel punto, però, alcuni lettori hanno scoperto che la foto si riferisce a un paesaggio della Finlandia, non molto diverso dalle montagne d’Abruzzo in questo periodo. La foto originale dalla Finlandia era già stata diffusa tempo fa oltretutto, quindi non era riferita neanche all’attuale periodo.