Sport e commercio, Biondi: piena Fiducia a Piccinini, Pd mistifica la realtà a proprio piacimento

L’Aquila. “Non è più una sorpresa la capacità degli esponenti del Partito democratico di mistificare la realtà, che strumentalmente distorcono a loro piacimento, utilizzando pezzi di città per farsi scudo delle proprie inefficienze e attaccare maldestramente chi lavora per rimediare ai loro disastri”.

Ad affermarlo è il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi. “Invece di giocare a perdere tempo con sondaggini da cortile questa amministrazione ha approvato il disciplinare del commercio, adeguando il settore alle normative vigenti e sbloccando un’impasse che durava da oltre un decennio.

Un cambio di passo per il comparto quello segnato dall’assessore Alessandro Piccinini, al quale confermo la piena e totale fiducia, notato anche nell’operatività messa in campo per la fiera dell’Epifania, impeccabile sotto ogni punto di vista, e nell’organizzazione della tappa aquilana del Mercato europeo, che per tre giorni ha animato il centro storico”.

“Se vogliamo parlare di sport – aggiunge il sindaco – il Pd e il suo segretario farebbero bene a ricordare ciò che sono riusciti a combinare, insieme al centrosinistra tutto, con la convenzione capestro di VerdeAQua e tutti i problemi che ne sono seguiti, di cui la chiusura delle strutture a Santa Barbara è solo l’ultimo in ordine cronologico.

Ma anche in questo caso stiamo operando in silenzio per consentire la riapertura dopo la fuoriuscita di cloro delle scorse settimane. Allo stesso modo abbiamo dovuto recuperare il tempo perduto da chi ci ha preceduto per non perdere i finanziamenti, circa 1,8 milioni, della legge regionale numero 41, con cui sono finanziabili iniziative sportive e sociali: fondi fermi dal 2017 perché nessuno si è premurato di inviare una delibera con la relativa richiesta di sblocco delle risorse in Regione”.

Per la prima volta, poi, la città si è dotata di un regolamento per gli impianti sportivi, che finalmente ha portato un po’ di chiarezza e ordine in un campo che interessa decine di società e centinaia di atleti”. “Siamo riusciti a portare grandi eventi come il match di rugby internazionale di Pro 14 che ha richiamato migliaia di persone allo stadio, organizzato la prima notte bianca dello sport e a far tornare una tappa del Giro d’Italia, nell’anno del decennale del sisma, dopo quella del maggio scorso sul Gran Sasso”.

“Per quanto riguarda le vicende dell’Aquila calcio e L’Aquila rugby club, infine, il Pd dovrebbe farsi un esame di coscienza – conclude il primo cittadino – Prima di parlare di cose che non conoscono farebbero bene a guardare la lista di imprenditori che gestivano le due società e confrontarla con quella dei sostenitori della loro campagna elettorale. Ne rimarrebbero stupiti. O forse no”.