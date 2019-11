Sport per la ri-costruione del territorio. Ecco il focus della giornata di cultura politica in memoria di Antonio Padovani

Castelvecchio Subequo. Sabato, alle 16.30 presso la sala Padre Pio, si affronterà il tema dell’importanza dello Sport nella (ri)costruzione di un territorio colpito da una calamità come il terremoto. Nel quarto anniversario della sua scomparsa, torna “Anamnesi, Giornata di Cultura Politica in Memoria di Antonio Padovani”.

“Come ogni anno -afferma Gianni Padovani – noi familiari e la Onlus Antonio Padovani hanno scelto di affrontare uno dei tanti argomenti che appassionavamo mio padre: lo Sport. Da grande cultore di calcio, mio padre ci ha sempre insegnato che bisogna andare avanti come una vera e propria squadra, in casa così come nella vita sociale e politica. Solo con un gioco coeso e ragionato si raggiungono i migliori obiettivi e solo attraverso sconfitte più o meno dure si posso imparare lezioni che altrimenti non ci aiuterebbero a crescere. L’evento di questo sabato ci darà modo di ragionare sullo Sport e su tutte le sue sfaccettature”.

“Accompagnati da Marcel Vulpis – prosegue Padovani – giornalista per Sporteconomy ed opinionista sui temi di sport business per la Rai, per Sky e Sportitalia nonché coordinatore della giornata, incontreremo i numerosi ospiti che ci hanno confermato la loro preziosa disponibilità. Parleremo con Laura Bortoli, Docente della Scuola dello Sport del Coni e Post President AIPS (Associazione Italiana Psicologia dello Sport e dell’Esercizio), del difficile e complicato rapporto tra la Donna e lo Sport e della lunga strada per superare le differenze di genere che ancora troppo spesso si trovano ad affrontare le atlete e cercheremo di capire come “ricostruire” questo rapporto per un futuro senza barriere con l’aiuto della Campionessa di endurance-equitazione Soraya Susco, della Campionessa mondiale di ciclismo amatoriale Chiara Ciuffini e con la Campionessa mondiale di scherma e medaglia olimpica Margherita Granbassi. Avremo modo di avere le testimonianze e raccogliere l’impegno

dell’Onorevele Stefania Pezzopane, dell’avvocato in diritto sportivo, nonché Assessore allo Sport

del Comune di Zola Pedrosa (BO), Ernesto Russo e dell’Assessore allo Sport e all’Impiantistica

sportiva della Regione Abruzzo, Guido Liris, per andare ad analizzare con loro più da vicino il

rapporto tra Sport e Politica che resta ancora un rapporto arduo e difficile da gestire”.

“Affianco a loro rifletteremo sui riferimenti normativi e sulle opportunità nei territori insieme ad

Eduardo Gugliotta, Responsabile Servizio Incentivi per l'Istituto del Credito Sportivo – ICS andando a parlare con lui del ruolo ricoperto dalle associazioni e dagli enti di promozione sportiva, dei fondi e degli incentivi pubblici e della sicurezza degli impianti sportivi. Discorreremo con Antonello

Passacandando, Presidente nazionale dei coordinatori di educazione fisica e sportiva, e con l’arbitro di calcio di serie A, Federico Dionisi, di come sia importante lo sport per ritrovare il benessere psicofisico specialmente a seguito di eventi calamitosi. Faremo un viaggio nella storia dello sport più amato al mondo con l’ex calciatore dell’Inter e della Nazionale, Riccardo Ferri. Non da ultimo sarà un piacere andare a ricordare che lo sport altro non è che il gioco della e nella vita di ognuno di noi, insieme a chi ha condiviso avventure sportive con mio padre, Antonio Paolini, Sandro Giangregorio e il Presidente dell’AICS Abruzzo, Andrea Padovani. Con loro spero di poter ricordare quello che mio padre mi ha insegnato: lo Sport va amato e praticato proprio per poter elevare l’animo che si impegna nel duro lavoro quotidiano come valvola di sfogo e di ricostruzione dello spirito e del corpo. Sono orgoglioso ancora una volta di poter condividere il ricordo di mio padre Antonio con tutti coloro che vorranno partecipare, e allo stesso di tempo di poter continuare ogni anno a lavorare sull’impegno preso di ricostruire non solo il cemento”.

“Partire dalle strutture per arrivare a ricostruire i sentimenti, questo il nostro grande obiettivo. Dopo aver rimesso insieme i mattoni, è ora di rimettere insieme le persone. I cittadini del nostro incantevole territorio hanno bisogno di tornare insieme e noi vogliamo farlo tramite la IV^ edizione di

Anamnesi, Giornata di cultura politica in memoria di Antonio Padovani. Un’occasione di ricostruzione sociale attraverso lo Sport e i valori alla base del suo sviluppo. Una giornata di cultura politica dedicata allo sport, al tempo, alla politica, alla libertà, a quei valori che sono di un universo che appartiene a tutti ma dei quali ancora oggi la stessa politica e la società fa fatica a comprenderne i significati.

Lo Sport – conclude Gianni Padovani – non costruisce la personalità. La rivela”.