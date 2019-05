Spostamento produzione Sevel, interviene Fratoianni (SI): danneggiati lavoratori, governo si muova

Chieti. “Il gruppo automobilistico francese Psa fattura 74 miliardi di euro l’anno, e ha una fabbrica la Sevel in accoppiata con Fca, ad Atessa in Abruzzo. Negli anni hanno chiesto ai lavoratori enormi sacrifici, che gli operai hanno accettato, rendendo lo stabilimento uno dei più produttivi del gruppo. La fabbrica dei record, la chiamano. In un sistema normale andrebbero premiati i lavoratori e andrebbe baciato il suolo su cui camminano”. Ad affermarlo è Nicola Fratoianni de La Sinistra.

“E invece che succede?”, prosegue il leader di SI, “che prendono la produzione dei grandi furgoni e la spostano in Polonia. La scusa adottata è che lo stabilimento ha superato la capacità produttiva. La verità la conosciamo tutti: non si accontentano mai dei guadagni miliardari e cercano posti in cui guadagnare sempre di più”. ”

Chi sono gli estremisti, io che dico che non si deve più delocalizzare e che uno Stato debba poter intervenire in questo dinamiche, o loro che continuano a volere guadagni estremi spesso lasciando persone a casa? – conclude Fratoianni – invece del solito teatrino a colpi di tweet, dalle parti del governo di Salvini e Di Maio Salvini al di là delle chiacchere dovrebbero arrivare atti forti a difesa dell’occupazione”.