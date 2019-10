Spostamento terminal bus ad Anagnina, intervengono anche Bignotti e Rocci: si concretizzerebbe enorme disagio, occorrono interventi concreti

L’Aquila. “A distanza di solo un anno ci troviamo un’altra volta a tenere ancora alta l’attenzione sul possibile spostamento del terminal di arrivo degli autobus provenienti dall’Aquila e dai territori limitrofi, dall’attuale stazione di Tiburtina alla stazione di Anagnina, e ad esprimere il nostro più fermo dissenso per quello che rappresenterebbe un grave disagio per tutti i pendolari e gli utenti in generale.” A dichiararlo in una nota l’assessore del Comune dell’Aquila Francesco Cristiano Bignotti e il consigliere provinciale Luca Rocci.

“Ci aspettiamo invece interventi concreti a sostegno della mobilità e della sicurezza dei cittadini aquilani ed abruzzesi che quotidianamente percorrono le strade di collegamento verso la Capitale. Siamo sicuri – concludono – che il consiglio della Regione Abruzzo, come già fatto tempestivamnete dal vice presidente Roberto Santangelo, insieme alla Giunta regionale, terranno alta l’attenzione su questa tematica evitando inutili disagi per i cittadini del nostro territorio. Di certo noi continueremo ad essere, come anche lo scorso anno, dalla parte dei cittadini.”