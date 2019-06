Stadio del nuoto di Chieti chiuso per lavori di manutenzione, Barbone (Teateservizi): domani sarà aperto

Chieti. Lo stadio del nuoto di Chieti resta chiuso oggi per lavori di manutenzione. La precisazione arriva dal direttore generale di Teateservizi, Antonio Barbone, la società che gestisce l’impianto di proprietà del Comune di Chieti. Già domani l’impianto, nel quale si stanno svolgendo solo attività residuali come il recupero di corsi che non si sono svolti nei mesi invernali e primaverili, sarà aperto.

Nella vasca esterna, oggetto della manutenzione, la balneazione estiva non è ancora iniziata. Nel fine settimana lo stadio del nuoto di Chieti ospiterà regolarmente le gare del ‘Trofeo Santucci’. A Teateservizi, intanto, si attende la nomina del nuovo amministratore unico dopo le dimissioni per motivi personali presentate nei giorni scorsi da Giovanni D’Amico: l’avviso per proporre le candidature è stato già pubblicato sul sito web del Comune.