Stanziati 440mila euro per il ponte sul fiume Giovenco, Alfonsi: importante arteria di comunicazione

Bisegna. Via libera alla variazione di bilancio che permette di stanziare 440mila euro per la sistemazione del ponte di Bisegna. È quanto deciso dalla IV Commissione “Bilancio, Patrimonio, Personale” della Provincia dell’Aquila, con la presidenza del consigliere Mauro Tirabassi, su proposta del consigliere delegato alla viabilità Gianluca Alfonsi.

“Questo provvedimento”, dichiara il presidente della Commissione Viabilità Gianluca Alfonsi, “è un ulteriore passaggio che consentirà di riaprire questa importante arteria di comunicazione tra il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise con in territori della Marsica, frutto di un di un impegno costante e quotidiano sulla problematica. Esprimo, inoltre, il personale ringraziamento al consigliere Alfonsino Scamolla che, con il sottoscritto, ha sempre seguito tutta la vicenda”.

“E’ di questi giorni la notizia che l’area sottostante il Ponte sul fiume Giovenco”, prosegue Alfonsi, “verrà delimitata per consentire le operazioni di bonifica da ordigni inesplosi e residuati bellici. A seguire, grazie ai fondi stanziati con l’odierno provvedimento, unitamente alle somme già erogate dalla Regione Abruzzo, attraverso un’iniziativa consiliare del presidente della Commissione Bilancio Maurizio Di Nicola, inizieranno i lavori di puntellamento per restituire immediata transitabilità in sicurezza e finalmente riaprire questa importante direttrice.

“Inoltre abbiamo già dato notizia dei lavori che stanno interessando alcuni tratti della strada”, conclude Alfonsi, “ovvero l’affidamento per la sistemazione e messa in sicurezza attraverso piantumazioni di essenze arboree sulla scarpata al km. 2+050 e il rifacimento del piano viabile in tratti alterni”.

Soddisfazione e apprezzamento è stata espressa dal presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, alla commissione per questa importante deliberazione e al presidente della commissione viabilità Gianluca Alfonsi per aver contribuito con il consigliere Alfonsino Scamolla alla ormai imminente soluzione del problema.