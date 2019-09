Stop alle bottiglie di plastica nelle scuole e in Municipio a Castiglione Messer Raimondo

Castiglione Messer Raimondo. Sarà un rientro a scuola plastic-free, quello degli studenti castiglionesi: i bambini della scuola dell’infazia,

delle scuole primarie e delle secondarie di primo grado del comune di Castiglione Messer Raimondo riceveranno in dono infatti, nei prossimi giorni, una borraccia in alluminio per disincentivare l’uso di bottiglie di plastica. Le borracce donate oltre ad essere riutilizzabili ed ecologiche saranno sicure per la salute degli utilizzatori in quanto BPA Free e pienamente conformi alle Direttive RoHS (EU Restrizione delle

sostanze nocive).

Un impegno concreto da parte dell’Amministrazione comunale, che è tra le prime in Abruzzo ad avviare questa iniziativa, “con cui si spera di ridurre l’utilizzo della plastica al fine di ottenere benefici concreti rispetto alla tutela dell’ambiente, avviando, al contempo, un percorso educativo dei cittadini sui temi del non utilizzo di materiali nocivi per l’ecosistema. Riteniamo che sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente e alle buone pratiche quotidiane, sia una strada importante da perseguire all’interno del percorso di crescita dei nostri studenti” dichiara il sindaco Vincenzo D’Ercole.

Il Sindaco unitamente all’Amministrazione, consegnerà, dunque, a tutti gli studenti le borracce in alluminio,

di colore verde e sulle quali è stata incisa, oltre al logo del comune, questa frase di Albert Einstein “Il mondo è un bel posto e per esso vale la pena di lottare.” Con l’occasione il sindaco e l’amministrazione comunale augurano un buon anno scolastico a tutti gli studenti, agli insegnati e al personale ATA.