Stop allo sciopero alla Tiberina Sangro: accordo raggiunto con i sindacati

Chieti. Accordo raggiunto alla Tiberina Sangro di Atessa per il premio di risultato, i sindacati Uilm e Usb questa notte hanno annullato lo sciopero proclamato, che ieri era stato di 8 ore per turno.

Per gli oltre 500 dipendenti ci sono state risposte economiche e normative importanti sul salario,

maggiorazioni di turno, ticket, inquadramento professionale e l’assunzione a tempo indeterminato di 30 lavoratori attualmente in Staff Leasing. Ritirato lo sciopero, la fornitura della componentistica per la Sevel e gli altri stabilimenti Fca è ripartita regolarmente.

“I lavoratori hanno sostenuto una vertenza non facile”, ha dichiarato la Uilm, ” e continueranno a far crescere lo stabilimento di Atessa”. La Usb ha aggiunto, “mille euro di premio fisso e 500 variabile, aumento dei ticket restaurant a 7 euro, maggiorazioni pomeridiane al 27.5% e notturne al 60%, nonché la stabilizzazione dei precari sono i risultati di una trattativa per nulla scontata”.