Stop aumento pedaggi A24 e A25, Codacons: ottima notizia per automobilisti, ora abolire aumenti

L’Aquila. “Un’ottima notizia per gli automobilisti e i cittadini di Lazio e Abruzzo”. Lo afferma il Codacons commentando l’accordo raggiunto tra Mit e la concessionaria Strada dei Parchi per congelare gli aumenti dei pedaggi su A24 e A25. “I residenti delle due regioni rischiavano di subire a partire dal prossimo 1 luglio una maxi-stangata sulle tariffe autostradali con un rincaro del +19%”, spiega il presidente Carlo Rienzi, “aumento che avrebbe danneggiato la categoria degli automobilisti ed in particolare i pendolari che tutti i giorni utilizzano le due autostrade per andare a scuola o a lavoro”.

“La sospensione dei rincari è pertanto una ottima notizia”, conclude, “ma non basta: chiediamo che gli incrementi congelati sulla A24 e A25 siano aboliti del tutto, per evitare che a settembre si ripresenti lo stesso spettro che danneggerebbe in modo evidente i cittadini”.