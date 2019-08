Storia della massoneria in Abruzzo, sabato la presentazione a Roccaraso del libro di Serpentini e Di Giovanni

Roccaraso. Si terrà sabato pomeriggio, a partire dalle 18, nella sala consiliare “G.Spataro” di Roccaraso, il penultimo appuntamento della ricca rassegna culturale “Il tempo e le idee. Roccaraso incontra…’ a cura di Rossella Valentini. Dopo i saluti del sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, Elso Simone Serpentini e Loris Di Giovanni presenteranno il libro “Storia della Massoneria in Abruzzo”, per i tipi di Artemia Nova Editrice di Teresa Orsini, classificatosi primo nella sezione saggistica edita del Premio Internazionale Luca Romano.

Gli autori, con l’ausilio di immagini proiettate in sala, ripercorreranno due secoli di Libera Muratoria abruzzese, dalla seconda metà del diciottesimo secolo agli anni ’60 del Novecento, narrando la storia delle logge e dei personaggi illustri che vi furono iniziati. Verrà per l’occasione ricordata la figura dell’abate Giovanni Aló, che nacque a Roccaraso nel giugno del 1725 e frequentò a Napoli i corsi di Antonio Genovesi divenendone ben presto uno degli allievi prediletti. A Chieti fu anche bibliotecario nella ricca libreria del marchese Romualdo de Sterlich, uomo di profonda cultura. Il matematico Annibale Giordano, durante le inquisizioni per la cosiddetta congiura giacobina del ’94, lo indicò quale membro della Libera Muratoria napoletana, anche se ad oggi non è stato ancora possibile rintracciare in quale loggia fu iniziato.