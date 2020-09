Storie di successo #18. William Di Carlo – Sulmona: i confetti che dall’Abruzzo girano il mondo da due secoli e sei generazioni

Sulmona. In giro per il mondo da due secoli e sei generazioni. I confetti di William Di Carlo ricoprono la prima posizione nella lista delle cose certe da comprare in occasione di matrimoni, cerimonie e riunioni di vario genere. Ma lo sapevate che è stata una storia d’amore a dare vita a questa nota realtà?

Abbiamo incontrato William Di Carlo, titolare dell’omonima azienda, per conoscere più da vicino l’attività e scoprire il dietro le quinte fatto di curiosità e aneddoti che gli hanno permesso di percorrere una strada lunga e che nasce da molto lontano, dal 1833 precisamente. Come nasce l’azienda. William Di Carlo nasce da una storia d’amore che ha portato all’unione di due realtà di confettieri. Parliamo dei miei nonni, figli delle due famiglie storiche di Sulmona, Marcone – Di Carlo, che da protagonisti di un rapporto di concorrenza in città sono passati a portare avanti un processo di fusione dovuto al matrimonio dei loro figli. Il tutto si è concretizzato con la creazione di un primo stabilimento vicino alla stazione ferroviaria, che dopo 70 anni andava già troppo stretto ed è stato sostituito con quello in cui operiamo oggi.

Percorso. Tra le principali tappe del nostro percorso c’è proprio la costruzione, nel 2000, del nuovo stabilimento che ha segnato un cambio di passo dell’attività. Siamo cresciuti e ci siamo migliorati, nonostante lo sforzo economico e organizzativo che però ha contribuito a farci raggiungere i nostri obiettivi. Un’altra tappa da ricordare è quella relativa al cambio del catalogo. La nostra azienda, che è nata per confetti destinati a matrimoni – bomboniere, in particolare – non riusciva a esprimersi come avrebbe voluto. Abbiamo così deciso di lavorare per la creazione di una nostra identità, allargando gli orizzonti e rafforzando la nostra proposta. Al di là dei cambiamenti che abbiamo effettuato nel corso degli anni, i nostri confetti, dragées, fiori di confetti e altre specialità hanno alla base una sola filosofia: l’utilizzo di materie prime di ottima qualità, le lavorazioni semplici, piccole e frequenti per salvaguardare la freschezza e il rispetto del territorio e della natura. Obiettivi. Stiamo per compiere 200 anni di attività. Vien da sé avere come obiettivo quello di continuare a crescere, tramandando ancora di generazione in generazione le nostre tradizioni. Le aziende storiche, come questa, rappresentano il patrimonio dell’Italia e noi vogliamo far sì che la passione che mettiamo nella scelta degli ingredienti e nelle lavorazioni si liberi durante i matrimoni, le cerimonie e le riunioni di famiglia o venga donata ad amici, a persone care, a coloro che vogliamo conoscere meglio, che stimiamo e rispettiamo.

Dove è presente l’azienda. Siamo presenti con i nostri prodotti in gran parte d’Europa, negli USA, in Canada, Brasile, Australia, Emirati Arabi, Bahrein e Kuwait. In ogni luogo, ciò che per noi rappresenta il più grande valore è il rapporto con i clienti. Siamo una famiglia e vogliamo che tutti sentano di farne parte. Collaboratori. Quando parliamo di famiglia, naturalmente, non possiamo non menzionare i nostri collaboratori. Sono 10 in azienda e proprio questo esiguo numero ci permette di instaurare con loro quel tipo di rapporto umano che è necessario per il buon funzionamento della macchina. Un’atmosfera serena in cui si condivide l’amore per la realizzazione dei nostri prodotti. Prodotti che vengono fatti a mano, dall’inizio del processo fino al confezionamento dei pacchetti, perché siamo convinti che le macchine non riusciranno mai a sostituire l’accuratezza e la passione che i nostri collaboratori mettono in tutti i loro gesti, dal più banale al più complesso e dettagliato. La #storiadisuccesso che vi abbiamo appena raccontato è solo una minima parte di una realtà che ha tanto da dire; storie passate che hanno permesso di raggiungere oggi importanti traguardi ma anche storie tutte da scoprire in seguito a numerose novità in arrivo.

