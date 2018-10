Strada Parchi, Marcozzi (M5s): Dem e Fi mistificano realtà, la priorità del governo è la sicurezza dei cittadini

L’Aquila. “Con l’approvazione dell’emendamento, abbiamo accelerato il processo di messa in sicurezza delle nostre autostrade, ma le bugie hanno le gambe corte, anzi cortissime. Noi continueremo a smentire ogni falsità. La priorità per questo governo è la sicurezza dei cittadini e abbiamo sempre lavorato in questa direzione. Il Partito democratico con la sua propaganda ha rischiato di ritardare gli interventi con una polemica inutile e dannosa sui progetti del Masterplan”. Così la consigliera regionale del M5s, Sara Marcozzi, candidato alla presidenza della Regione Abruzzo alle elezioni del 10 febbraio prossimo, replica alle accuse del Pd, e anche di Fi, sulla questione dei 192 milioni di euro per la messa in sicurezza dei viadotti A24 e A25 inseriti originariamente nel decreto Genova come anticipo sul Masterplan Abruzzo e stornati dal decreto stesso con un emendamento approvato nella notte.

“Questa vicenda”, dice Marcozzi, “sta rasentando il ridicolo, politicanti di destra e sinistra hanno continuato a parlare di scippo di fondi, sebbene mai nessuno scippo ci sia stato”. “Il presidente Lolli (in riferimento al presidente vicario della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli, ndr.) affetto da annuncite acuta, prosegue l’opera di mistificazione e tuona su certi organi di stampa con un avviso sensazionale sull’emendamento al Decreto Genova. Secondo Lolli, infatti, l’emendamento approvato si sarebbe ottenuto grazie al Pd. Peccato – sottolinea Marcozzi – che lo stesso emendamento era già stato comunicato dal M5s all’assemblea dei sindaci, tenutasi lo scorso 15 ottobre a L’Aquila. Ne parlai io stessa nel mio intervento. Quindi nulla di nuovo se non l’ennesima mistificazione operata con la connivenza di qualche organo di stampa”.