Strutture alberghiere in Abruzzo, tutte le novità sulle riaperture: sanificazione e attività negli spazi all’aperto

Si devono adottare misure volte ad evitare assembramenti e a ridurre il tempo di permanenza nell’area di ricevimento, quali, ad esempio: richiedere agli ospiti di inviare alla struttura ricettiva alberghiera, prima dell’arrivo, tutte le informazioni necessarie per la registrazione, nonché copia del documento di identità che sarà esibito all’arrivo, fornendo agli ospiti l’informativa sul trattamento dei dati personali. Ove possibile, utilizzare sistemi automatizzati di registrazione ed autorizzazione all’accesso (ad esempio, self check-in, chiavi elettroniche, etc.), ferma restando la necessità di verificare l’identità dell’ospite utilizzando il documento di identità originale e di acquisire l’autorizzazione all’addebito della carta di credito.

In caso di prenotazioni plurime (ad esempio, gruppi, gruppi familiari, etc.): invitare il capogruppo o il capofamiglia a fare da unico tramite per la procedura di check-in e per tutte le altre esigenze di contatto diretto alla reception, chiedere la rooming list entro il giorno prima dell’arrivo, consegnare le chiavi, insieme a delle targhette per il bagaglio con il numero della camera, al capogruppo od al capofamiglia che le distribuirà agli ospiti. Per contenere la formazione di code, è possibile ritirare il documento degli ospiti in arrivo, consentire l’accesso alla struttura, e concludere in un secondo momento la procedura di registrazione. Ove possibile, utilizzare sistemi di informazioni turistiche all’ospite online, in modo tale da ridurre al minimo le occasioni di contatto con la reception e incentivare pagamenti cashlees e, ove possibile, check out on line.