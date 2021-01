Sulla neve a Marsia di Tagliacozzo nonostante la zona rossa, scattano 40 multe

Tagliacozzo. I carabinieri della compagnia di Tagliacozzo hanno sanzionato 40 persone che lo scorso 3 gennaio hanno passato del tempo sulla neve di Marsia, la frazione di Tagliacozzo.

Il 3 l’Abruzzo era in zona rossa e quindi vigevano le restrizioni imposte dal decreto governativo che limita gli spostamenti tra Comuni. Spostamenti che vanno motivati da effettivi stati di necessità.

Molte persone di Carsoli, approfittando della vicinanza della località di montagna, raggiungibile facilmente passando per Colli di Monte Bove, hanno passato invece la giornata sulla neve a Marsia.

Non solo di Carsoli, però: alcune delle persone sanzionate arrivavano anche da altri Comuni, così come accertato dai militari della stazione di Carsoli, in servizio su tutto il territorio, proprio a contrasto di possibili assembramenti.

Sono giorni di sacrifici per tutti: le scuole sono chiuse, le feste natalizie sono state ridotte al massimo ma evidentemente non tutti i marsicani in questo periodo riescono a rispettare le prescrizioni.

Chi non riesce a resistere alla tentazione di uscire, alla luce delle abbondanti nevicate di questi giorni è soprattutto chi è abituato ad andare in montagna o a sciare, nonostante comunque la chiusura degli impianti.

Secondo l’ultimo decreto si tornerà in zona rossa domani, 6 gennaio, giorno dell’Epifania.