Sulmona, 11 lavoratori della clinica San Raffaele rischiano di perdere il lavoro, ecco le parole del sindaco Casini

Sulmona. Vertenza della clinica San Raffarele, a rischio licenziamento 11 lavoratori.

“Dev’essere risolta urgentemente entro il 2019 la vertenza della clinica San Raffaele, che ha avviato le procedure di licenziamento di 11 lavoratori. Pertanto chiedo alla Regione un atto di coraggio, affinchè si possano scongiurare i gravi disagi alle famiglie, i danni all’occupazione locale e il conseguente ridimensionamento del servizio (unico in Abruzzo e complementare all’offerta pubblica) che non consentirebbe, inoltre, ulteriori investimenti nel territorio da parte dell’azienda. Abbiamo appreso, nella riunione odierna, per voce del funzionario regionale, in quanto assenti gli assessori regionali di riferimento invitati, Nicoletta Verì e Piero Fioretti, la volontà della Regione di risolvere la situazione, che sarà discussa nel prossimo tavolo di monitoraggio previsto per fine mese. E’ necessario che si definisca in modo chiaro e urgente la vertenza che deve essere chiusa in maniera positiva entro quest’anno. Una questione parte integrante di un progetto di riqualificazione e di riequilibrio della nostra sanità, spesso sacrificata rispetto ad altri territori regionali, che sarà oggetto di confronto nello stesso tavolo di monitoraggio”. E’ quanto ha affermato il sindaco Annamaria Casini, la quale ha fortemente voluto l’incontro che si è tenuto questa mattina nella sede municipale, alla presenza del funzionario del Dipartimento regionale alla Sanità, delle consigliere regionali Marianna Scoccia e Antonietta La Porta, del direttore della San Raffaele, Pierluigi Marinelli e dei rappresentanti sindacali, insieme all’assessore comunale Pierino Fasciani e ad alcuni consiglieri comunali. A margine dell’incontro il sindaco Annamaria Casini ha incontrato, nell’aula consiliare, i lavoratori della San Raffaele, ribadendo, “Solidarietà e il massimo impegno da parte dell’ amministrazione affinchè siano salvaguardati i posti di lavoro e non sia messa a repentaglio la stabilità economica di molte famiglie, causando disagi all’utenza e ridimensionamento dei servizi per una struttura di eccellenza regionale, che andrebbe invece valorizzata”.