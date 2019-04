Sulmona, approvato il piano per contrastare la povertà. In arrivo finanziamenti dal fondo nazionale

Sulmona. E’ stato approvato nei giorni scorsi dalla Conferenza dei Sindaci il Piano degli interventi e dei servizi per il contrasto alla povertà in attuazione relativo all’annualità 2018. Si tratta di un piano che trova finanziamento nella quota del Fondo nazionale per la lotta alla povertà (DL 15 settembre 2017, n. 147). L’importo che spetta ai 17 comuni, di cui Sulmona è capofila, è di 226 mila euro per il 2018. Il piano si rivolge prioritariamente ai beneficiari del Rei (Reddito di Inclusione) e del Reddito di Cittadinanza e prevede una serie di servizi tesi a contrastare la povertà: servizi domiciliari, supporto alla genitorialità, mediazione culturale.

“E’ stata predisposta una programmazione con la quale si cercherà di contrastare le diseguaglianze determinate dalla povertà economica, educativa e sociale. Abbiamo voluto metterci a fianco dei genitori, per un sostegno nella loro azione educativa, e ricostruire assieme alle persone più povere le relazioni sociali”. Afferma l’assessore al Sociale Pierino Fasciani. “Sicuramente non possiamo che dirci favorevoli all’utilizzo di questi fondi per la definizione di servizi che riguardano i percettori di REI/Reddito di Cittadinanza, anche in considerazione del fatto che ne sono previsti altri per le annualità 2019 e 2020, che permetteranno di dare continuità ai servizi programmati”.