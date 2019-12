Sulmona, deliberata la pedonalizzazione urbana su Corso Ovidio per tutta la durata delle festività natalizie

Sulmona. Sarà istituita l’Area di Pedonalizzazione Urbana su tutto Corso Ovidio durante le festività natalizie, con la sosta gratuita di un’ora per un mese nel parcheggio di Santa Chiara, e la Ztl modificata per tutto il periodo invernale. E’ quanto deliberato oggi dalla Giunta nell’ambito di un ampio progetto di valorizzazione del centro storico.

“Ritengo che questa decisione sia un passo avanti che potrebbe rappresentare una svolta culturale in una città che vuol essere sempre più a misura dei cittadini e di un turismo responsabile. Dopo la fase della sperimentazione di questa estate e quella dell’ascolto e confronto con i cittadini e i portatori di interesse collettivo, commercianti, associazioni, operatori produttivi e turistici, attraverso incontri pubblici e il questionario, sia online che cartaceo, abbiamo riproposto una nuova sperimentazione di APU tenendo conto dei suggerimenti di orari e perimetrazioni raccolti, per essere più aderenti alle esigenze di tutti” afferma il sindaco Annamaria Casini “Per la prima volta nel periodo natalizio, in sintonia con i 60 eventi in cartellone, viene chiuso al traffico Corso Ovidio, in specifici orari, al fine di agevolare cittadini e turisti che affolleranno il centro storico. Inoltre, tenendo conto delle proposte emerse dal confronto con i portatori di interessi, sarà ridotta la Ztl nella fascia serale del periodo invernale solo dal lunedi al giovedi (dalle 17.30 alle 21), lasciando invariati gli orari della mattina e dei fine settimana. La pedonalizzazione” spiega il sindaco “è uno strumento teso alla valorizzazione del centro storico insieme ad altri interventi che abbiamo previsto in questo periodo. Nell’ambito di un nutrito programma culturale e di intrattenimento, dal 7 dicembre al 6 gennaio (dalle 9 alle 20) la prima ora di sosta nel parcheggio coperto di Santa Chiara sarà gratuita, mentre le altre osserveranno la tariffa prevista. Replichiamo un esperimento che è stato molto apprezzato quest’anno, allungando il periodo di fruizione, per favorire l’afflusso di cittadini e visitatori nel centro storico. L’intenzione è quella di favorire l’utilizzo di un comodo parcheggio coperto, che, nonostante conti 440 posti auto, tra i 922 complessivi in città (603 a pagamento, 34 per i disabili, 27 con disco orario e 170 liberi da disco orario), è ancora poco utilizzato.”

L’Apu sarà istituita da Piazza Tresca a Porta Napoli: nei giorni feriali dalle ore 10.30 alle ore 1.00, mentre dal sabato alle ore 10.30 continuerà fino alle ore 1.00 del lunedi. Nello specifico: nei fine settimana da sabato 7 dicembre al 23 dicembre (10.30 del venerdi fino alle 01.00 del sabato e dalle 10.30 del sabato alle ore 01.00 del lunedi); dal 23 dicembre al 7 gennaio dalle ore 10.30 alle ore 0.1.00 dei feriali e dalle 10.30 del giorno precedente alle ore 01.00 del successivo nei festivi e festivi infrasettimanali. Sarà consentito l’attraversamento a tutti i veicoli da Via Roma e via Mazara, da via Paolina a Vico dell’Ospedale; da Vico dell’Ospedale verso via Paolina (ai soli residenti); da via Aragona a via Ciofano, da Largo Faraglia in direzione via D’Eramo, da Piazza Plebiscito verso Piazza Minzoni.

L’Apu è istituita anche in Via Barbato, in Via Solimo, in Piazza SS. Annunziata, in Piazza XX Settembre, in Piazza S. Tommasi, in Via degli Agghiacciati, in Via De Nino. Nell’Apu è vietato il traffico ai veicoli a motore, esclusi gli autorizzati a servizio di persone invalide, i mezzi in servizio di Polizia, emergenza e soccorso, quelli dei residenti (solo per accedere a cortili ed autorimesse o per sostare negli spazi appositamente predisposti), i veicoli autorizzati ad accedere ad autorimesse lungo il percorso.