Sulmona, giovane arrestato in flagranza di reato per furto aggravato e detenzione di sostanze stupefacenti

Sulmona. Nella mattinata di ieri, personale della Squadra Volante in servizio presso il Commissariato di Sulmona ha proceduto all’arresto di un giovane sulmonese, A.A., in flagranza di reato, per furto aggravato, resistenza a P.U., possesso di arnesi atti allo scasso, detenzione di sostanza stupefacente e rifiuto di declinare le proprie generalità. L’arrestato era stato notato da un operatore della Polizia di Stato, libero dal servizio, all’interno di un terreno di coltivazione autorizzata di marijuana con due sacchi comunemente utilizzati per la raccolta differenziata.

Alla richiesta di spiegazioni da parte dell’operatore della Volante, il giovane tentava la fuga liberandosi dei sacchi e cercando di nascondersi. Nel frattempo giungeva in ausilio un altro equipaggio della Squadra Volante che riusciva a bloccare l’arrestato il quale rifiutava di fornire le proprie generalità e opponeva una forte resistenza mentre gli operatori cercavano di farlo salire sull’auto di servizio per condurlo presso il Commissariato. All’interno dei sacchi venivano rinvenuti circa 8 kg di marjuana e la forbice utilizzata per il taglio delle piante. Subito dopo, si procedeva alla perquisizione dell’autovettura del giovane parcheggiata nelle vicinanze del terreno e all’interno venivano rinvenuti arnesi atti allo scasso nonché un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo eroina.

Nel corso della perquisizione domiciliare, gli operatori rinvenivano inoltre altre due dosi preconfezionate di sostanza stupefacente del tipo eroina, un bilancino di precisione e 4 fiale di

metadone. Conclusi gli adempimenti di rito, il giovane veniva condotto presso la Casa di Reclusione di

Sulmona come disposto dall’A.G..