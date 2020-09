Sulmona: iniziati i lavori di adeguamento al liceo statale “G.B. Vico”

Sulmona. Firmato il contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori di adeguamento alle norme antincendio del liceo statale “ G. B. Vico” di Sulmona per un importo complessivo dei lavori pari a euro 192.340,66, al netto dell’Iva e saranno eseguiti dalla Società ABE s.r.l. con sede a Castel San Giorgio (Salerno).

“Dopo lo stanziamento delle somme necessarie per l’adeguamento dei nostri plessi alla normativa Anti Covid-19, per oltre 83.000 euro” dichiara il delegato all’edilizia scolastica per la Valle Peligna, Andrea Ramunno “la Provincia continua gli investimenti per l’adeguamento delle scuole di competenza nell’area Peligna, al fine di riconsegnare agli studenti strutture con canoni di sicurezza aggiornati alle nuove normative. Nonostante il periodo di grave difficoltà in cui versano le Province, cerchiamo ogni giorno nuovi percorsi e linee di finanziamento per dotare il nostro territorio di scuole nuove, moderne e soprattutto sicure, punto di partenza per lo sviluppo di tutto il comparto produttivo della nostra area”.

“Anche sulle scuole” dichiara il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, “stiamo investendo risorse e professionalità, in ogni parte della Provincia, con particolare attenzione alle zone della valle Peligna, dove alcune problematiche, di lunga data, sono in corso di soluzione”.