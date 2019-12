Svelata a Pineto la composizione 2020 della compagine ciclistica Team Go Fast. Nell’agenda stagionale anche la partecipazione a classiche estere

Pineto. Anno nuovo in arrivo, vita nuova per il Team Go Fast che si ripresenta sulla scena ciclistica per la sesta stagione di fila e che ha tenuto a battesimo il 2020 in occasione del vernissage ospitato presso l’Hotel Felicioni a Pineto.

Gare amatoriali, granfondo, partecipazione alle classiche nazionali ed internazionali ma anche l’organizzazione di eventi su strada e nel fuoristrada per promuovere meglio il territorio teramano con il quale il legame è molto forte.

Con la conduzione affidata a Roberto Cicchinè e l’animazione musicale del duo Maelisando (Armando Ianni ed Elisa Concetto), la serata si è aperta con i saluti del presidente Andrea Di Giuseppe e del direttivo composto da Marco Milanesi (vice presidente), Gabriele Centorame ed Enzo Pierabella (consiglieri) sottolineando i progressi ottenuti negli ultimi anni e la volontà di proseguire anche per il 2020 alla conquista di nuove soddisfazioni e migliorare quanto archiviato nel 2019 a livello nazionale ed internazionale.

A portare il saluto e a complimentarsi con gli atleti e lo staff dirigenziale Robert Verrocchio (sindaco di Pineto), Sonia Roscioli (responsabile Acsi Ciclismo Fermo-Ascoli Piceno), Umberto Capozucco (coordinatore del settore ciclismo per conto della Uisp Settore di Attività Ciclismo Abruzzo e Molise), Gabriele Di Meco (presidente del comitato provinciale FCI Teramo), Michele Rubeis (responsabile del settore fuoristrada FCI Abruzzo), Alessandra D’Ettorre (ex professionista e campionessa del mondo juniores 1996), Pierpaolo Addesi (azzurro del paraciclismo), Marcello D’Ambrosio (direttore sportivo di alcune tra le più rinomate squadre giovanili abruzzesi), Marco Capoferri (organizzatore della Bike Marathon Gran Sasso), Gaetano Gazzoli e Adriano Spinozzi (organizzatori del Gran Premio Capodarco) e un in bocca al lupo speciale anche dalla D’Ascenzo Bike di Wladimiro D’Ascenzo che ha presenziato con i ragazzi delle categorie esordienti e allievi insieme ai tecnici Simone Muzi e Mauro Di Ferdinando.

A sfilare gli uomini di punta del comparto agonistico con il nuovo arrivato Paolo Ciavatta e i confermati Manuel Fedele, Aurelio Di Pietro, Nicolò Di Gaetano, Mauro Cappelletti, Davide D’Angelo, Luca Carassai, Danilo Ricci, Domenico Camarra, Giampaolo Maida, Renzo Mele, Pietro Suppa, Luca Di Panfilo, Morgan Ciprietti, Giuseppe Di Giovannantonio, Christopher Trevisan, Daniele Pallini, Federico e Alessio Pignalberi con Claudio Olivieri nelle vesti di direttore sportivo.

Durante la presentazione è stato ricordato Mattia Lo Schiavo (biker deceduto nel 2017) al centro di un momento molto toccante che ha visto il coinvolgimento dei familiari più stretti e del sodalizio Salite&Abbracci per legare il nome del compianto Mattia alla prossima edizione della gara cross country Trofeo Baia del Re in programma domenica 15 marzo 2020 che è anche prova del neonato circuito abruzzese di mountain bike XCO Abruzzo Race.