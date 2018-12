Sviluppo economico: a Sulmona il 3 dicembre Berardinetti presenterà gli avvisi per il microcredito

Sulmona. Sarà l’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Enti Locali e Parchi e Riserve Lorenzo Berardinetti ad aprire i lavori nell’incontro di presentazione degli avvisi per il microcredito che si svolgerà a Sulmona, lunedì 3 dicembre, alle ore 16.30, all’interno della sala consiliare del locale municipio. Dopo i saluti del sindaco di Sulmona, Annamaria Casini, Berardinetti, con il supporto tecnico di Elena Tiberio, responsabile del Fondo Microcredito gestito da Abruzzo Sviluppo, illustrerà alla platea le misure recentemente lanciate da Regione Abruzzo a sostegno di imprese e degli aspiranti imprenditori, lavoratori autonomi e professionisti, soffermandosi sulle difficoltà di accesso al credito. Ecco le due tipologie che verranno spiegate nel dettaglio: 1) Micro crescita più: prevede la concessione di un finanziamento a tasso agevolato a imprese e professionisti già finanziati dal fondo microcredito Fse. Si tratta di risorse finanziarie aggiuntive per l’attivazione di servizi specifici o per il potenziamento, il rafforzamento e lo sviluppo dell’iniziativa imprenditoriale già finanziariamente sostenuta dai precedenti bandi del microcredito, gestiti da Abruzzo Sviluppo. 2) Sostegno alle imprese: che risponde alla duplice necessità di concedere finanziamenti a tasso agevolato a imprese costituende, liberi professionisti e lavoratori autonomi costituendi, per l’attribuzione di risorse finanziarie necessarie alla nascita e all’avviamento di una iniziativa imprenditoriale, nonché sostenere imprese esistenti per il consolidamento sul proprio mercato di riferimento.